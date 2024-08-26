Илон Маск похвалил политику правительства Монголии по увеличению населения

CentralAsia (MNG) - More Births (@MoreBirths), социальная сеть, которая занимается поддержкой глобального роста населения и женской рождаемости, недавно опубликовала пост, восхваляющий политику Монголии по поощрению многодетных матерей.

«Повышение статуса материнства решает проблему низкой рождаемости: исключительный случай Монголии

На протяжении 68 лет монгольские лидеры награждали матерей орденом Материнской славы. Это повысило статус материнства и помогло сформировать в высшей степени пронаталистскую культуру».

Несколько часов назад Илон Маск, известный как самый богатый человек в мире, поделился этим постом со своими 195,5 миллионами подписчиков и назвал политику правительства Монголии «великой идеей».

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения