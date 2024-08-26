экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Илон Маск похвалил политику правительства Монголии по увеличению населения

CentralAsia (MNG) -  More Births (@MoreBirths), социальная сеть, которая занимается поддержкой глобального роста населения и женской рождаемости, недавно опубликовала пост, восхваляющий политику Монголии по поощрению многодетных матерей.

«Повышение статуса материнства решает проблему низкой рождаемости: исключительный случай Монголии

На протяжении 68 лет монгольские лидеры награждали матерей орденом Материнской славы. Это повысило статус материнства и помогло сформировать в высшей степени пронаталистскую культуру».

Несколько часов назад Илон Маск, известный как самый богатый человек в мире, поделился этим постом со своими 195,5 миллионами подписчиков и назвал политику правительства Монголии «великой идеей».

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com