Глава Минэкономразвития: создадим основу для строительства АЭС

CentralAsia (MNG) - Проект постановления Великого Государственного Хурала «Об утверждении Программы действий Правительства Монголии на 2024-2028 годы» обсуждается сегодня на заседании Постоянной комиссии Парламента по государственному развитию /23.08.2024/.

Как заявил министр экономического развития Гантөмөр Лувсанням, «совместный урановый проект Монголии и Франции будет реализован. Будет заложен фундамент строительства атомной электростанции в Монголии. После реализации проекта и выхода производства на полную мощность ежегодно будет добываться и экспортироваться 2500 тонн урана. Будет создано более 1000 рабочих мест, а в государственный и местные бюджеты будет выплачено 1 миллиард долларов налогов. Возможности крупномасштабного бизнеса увеличатся на национальном и местном уровне».

«Мы хотим изменить повестку дня, чтобы заложить основу для строительства атомных электростанций в Монголии», — добавил он.

На заседании, приняв его предложение, было сформулировано, что в Монголии будет построена атомная электростанция.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения