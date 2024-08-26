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В Улан-Баторе прошел ежегодный фестиваль еды UB Food Festival-2024

CentralAsia (MNG) -  На главной площади столицы Монголии 23 августа состоялось открытие UB Food Festival-2024. Организаторами ежегодного фестиваля являются Администрация города Улан-Батора, Департамент туризма столицы, Монгольская ассоциация поваров и Монгольская ассоциация ресторанов. Это фестиваль продолжался три дня на главной площади по 25 августа.

Это одно из важных мероприятий, направленных на развитие туризма и культуры обслуживания. Во время фестиваля иностранные туристы познакомились с культурой монгольской национальной кухни, посмотрели, как готовятся национальные блюда и смогли их попробовали. Также гостям были предложены блюда корейской, китайской, индийской и таиландской кухни.

25 августа состоялось закрытие фестиваля.

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