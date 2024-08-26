Монголия приняла выставку-ярмарку китайских товаров

CentralAsia (MNG) - В международном выставочном центре в столице Монголии в пятницу открылась выставка-ярмарка китайских товаров.

Мероприятие проводилось Департаментом по развитию торговли Министерства коммерции КНР совместно с Бюро торговли китайского автономного района Внутренняя Монголия.

Как отмечается, главная цель ярмарки заключается в обогащении торгово-экономических отношений между Китаем и Монголией новым содержанием, увеличении инвестиций, сопряжении китайской инициативы «Пояс и путь» с монгольской стратегией «Степной путь» и расширении двустороннего взаимодействия во всех сферах.

В мероприятии приняли участие более 70 компаний из Китая, представляющих широкий ассортимент товаров, включая новую технику и технологии, автомобили, запчасти для тяжелой техники, бытовую технику и электронику, продукты питания и строительные материалы.

Выставка-ярмарка продлилась до 25 августа.

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