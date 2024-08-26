С начала 2024 года Монголия приняла более 527 тыс. иностранных туристов

CentralAsia (MNG) - За период с января по август текущего года Монголия приняла в общей сложности 527 тыс. иностранных туристов. Об этом сообщило Министерство дорог и транспорта страны.

За указанный период доходы Монголии от въездного туризма составили 1 млрд долларов США. При этом большинство иностранных туристов, посетивших Монголию в этот период, являются гражданами России, Китая, Республики Корея и Казахстана, говорится в официальном сообщении.

Правительство Монголии объявило 2024 и 2025 годы «Годами посещения Монголии».

В январе 2023 года Монголия ввела безвизовый режим для граждан 34 стран.

Согласно данным Национального статистического комитета Монголии, в 2023 году страну посетило в общей сложности 650 тыс. иностранных туристов.

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