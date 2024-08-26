Министры иностранных дел Монголии и Султаната Оман проведут переговоры

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Султаната Оман Сайид Бадр бен Хамад бин Хамуд Аль-Бусаиди прибыл в Улан-Батор 25 августа 2024 года с официальным визитом в Монголию. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Министра иностранных дел Сайида Бадра Аль-Бусаиди и сопровождающую его делегацию в аэропорту Чингисхана встретил исполняющий обязанности государственного секретаря МИД Мөнхтушиг Лханаажав, посол по совместительству Монголии в Султанате Оман Булган Энхтувшин, посол по совместительству Султаната Оман в Монголии Насер Аль-Бусаиди и другие официальные лица.

В ходе визита министр иностранных дел Сайид Бадр Аль-Бусаиди планирует нанести визит вежливости президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа и провести официальные переговоры с министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, а также подписать меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел двух стран.

По сообщению МИД страны, данный визит является первым официальным визитом в Монголию на уровне министра иностранных дел Омана.

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