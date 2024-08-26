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Суд во Франции продлил срок содержания под стражей основателя Telegram Павла Дурова
Предыстория: Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции

CentralAsia (CA) -  Судья парижского суда продлил содержание под стражей создателя Telegram Павла Дурова еще на 48 часов, сообщили La Provence и AFP.

Теперь срок установлен в 96 часов, по истечении которых судья должен принять решение о судьбе задержанного. Либо ему предъявят обвинение, либо выпустят на свободу.

Теоретически в особо тяжелых случаях (торговля наркотиками, терроризм) содержание под стражей может быть доведено до 120 или 144 часов. После этого, даже после принятия судом решения об освобождении, еще до 20 часов содержания в помещении уголовной полиции могут быть добавлены при необходимости доставки задержанного в суд.

Павел Дуров, у которого есть французское гражданство, был задержан в парижском аэропорту вечером 24 августа. По данным французских СМИ, следствие из-за отсутствия в Telegram модерации считает предпринимателя причастным к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей. Прокуратура Парижа пообещала прокомментировать ситуацию 26 августа.

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