В российском Саратове украинский дрон врезался в высотный дом, есть пострадавшие

CentralAsia (CA) - Средства противовоздушной обороны в ночь на 26 августа отражали атаку ВСУ в Саратовской области РФ. Обломки сбитых беспилотников упали на жилые дома в областном центре и в Энгельсе, заявил губернатор Роман Бусаргин.

Позже губернатор уточнил, что в результате атаки с использованием беспилотника на Предмостовой площади в Саратове поврежден многоэтажный дом. Госпитализирована женщина, ее состояние оценивается как тяжелое. Остальным пострадавшим помощь оказана на месте.

Всего пострадали четверо человек, сообщил региональный Минздрав.

Телеграм-канал Mash публикует видео, на котором беспилотник врезается в жилой 37-этажный дом и взрывается.

Глава региона поручил профильным структурам провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб. Гражданам из пострадавших квартир будет предоставлено место для проживания.

Города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги. В Энгельсе находится российская авиабаза.