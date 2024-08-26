В Telegram прокомментировали задержание Дурова в Париже

- Азия и мир, общество
- 11:42, 26 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Команда мессенджера Telegram опубликовала вечером 25 августа пост, в котором комментирует задержание основателя компании Павла Дурова во Франции.
В публикации говорится, что Telegram исполняет европейские законы, а модерация на платформе находится «на уровне индустриальных стандартов» и постоянно улучшается.
«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой»,— говорится в заявлении.
Павел Дуров был задержан в ночь на 25 августа во Франции. СМИ сообщали, что бизнесмену могут предъявить обвинения по ряду преступлений, включая мошенничество и терроризм, из-за отсутствия модерации на платформе и отказа от сотрудничества со спецслужбами.
Прокуратура Парижа пообещала опубликовать заявление о деле Дурова в понедельник, 26 августа.