В Telegram прокомментировали задержание Дурова в Париже

CentralAsia (CA) - Команда мессенджера Telegram опубликовала вечером 25 августа пост, в котором комментирует задержание основателя компании Павла Дурова во Франции.

В публикации говорится, что Telegram исполняет европейские законы, а модерация на платформе находится «на уровне индустриальных стандартов» и постоянно улучшается.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой»,— говорится в заявлении.

Павел Дуров был задержан в ночь на 25 августа во Франции. СМИ сообщали, что бизнесмену могут предъявить обвинения по ряду преступлений, включая мошенничество и терроризм, из-за отсутствия модерации на платформе и отказа от сотрудничества со спецслужбами.

Прокуратура Парижа пообещала опубликовать заявление о деле Дурова в понедельник, 26 августа.