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16-летнего сына Кадырова наградили высшим орденом Чечни - орденом имени Кадырова

CentralAsia (CA) -  16-летнему сыну Рамзана Кадырова Адаму, который занимает пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, вручили высшую награду республики — орден Кадырова. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу», — написал он, назвав Адама Кадырова патриотом, который «достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем».

Орден был учрежден в 2004 году в память о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове, который погиб в результате теракта в том же году. Награда вручается «выдающимся государственным и общественным деятелям, гражданам и организациям за исключительные заслуги, связанные с развитием государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, способствующие процветанию и славе Чеченской Республики». Орденом в том числе награждены Рамзан Кадыров и его 18-летний сын Ахмат, министр республики по делам молодежи.

Адаму Кадырову 16 лет. В прошлом октябре ему присвоили звание Героя Чечни.

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