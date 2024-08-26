Минобороны Таджикистана получил еще два аэропорта. Их будут восстанавливать за счет платной военной службы

Аэропорт Рушанского района

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон недавно подписал постановление о передаче еще двух местных аэропортов - в районах Муминабад и Джалолиддин Балхи - из ведения местных властей в распоряжение министерства обороны страны.

Постановление опубликовано на портале правовой информации Минюста Таджикистана.

С подписанием этого постановления количество местных аэропортов, переданных в распоряжение министерства обороны, достигло 21, пишет «Азия Плюс».

В августе прошлого года правительство страны приняло постановление, согласно которому 18 аэропортов, а в декабре 2021 в соответствии с другим постановлением еще один местный аэропорт были переданы из муниципальной собственности городов и районов в ведение оборонного ведомства.

Все аэропорты, согласно документам, будут восстановлены за счет средств, собранных от платной военной службы.

«Министерство обороны Таджикистана должно за счет средств, предусмотренных для прохождения военной службы в составе мобилизационного призывного резерва, обеспечить восстановление и приведение в постоянную готовность аэропортов», - говорится в постановлении.

Только в постановлении 2021 года, который касается аэропорта в Мургабе, указывалось, что «министерство должно обеспечить его восстановление в рамках средств, выделяемых по смете расходов».

После передачи аэропортов стоимость военной службы выросла

Следует отметить, что одновременно с передачей местных аэропортов в ведение министерства обороны в прошлом году, стоимость платной военной службы в Таджикистане почти удвоилась.

С 1 сентября прошлого года стоимость службы в составе мобилизационного призывного резерва возросла с 30 тысяч сомони (420 показателей для расчетов) до 54 тысяч сомони (750 показателей). Это совпало с постановлением правительства о направлении средств от платной службы на улучшение местных аэропортов.

Стоимость платной службы может изменяться ежегодно, так как она определяется на основе показателя для расчетов, который ежегодно утверждается в законе о бюджете. В этом году один показатель для расчетов составляет 72 сомони.

Напомним, в 2021 году парламент Таджикистана принял закон «О воинской обязанности и военной службе» в новой редакции, согласно которому впредь граждане призывного возраста, заплатив определенную сумму и отслужив месяц, могут быть зачислены в резерв Вооруженных сил Таджикистана.

По данным министерства, с 2021 года по август 2023 года за счет 4 тыс. 150 молодых людей, прошедших платную военную службу, в специальный бюджет Минобороны поступило 113,3 млн сомони.

Ранее сообщалось, что эти средства будут использованы для материально-технического, продовольственного обеспечения, обеспечения топливом, боеприпасами и другим снабжением, необходимым для прохождения месячных полевых сборов.

Кроме того сообщалось, что деньги будут направлены на строительство отдельных воинских частей, создание материально-технических баз, строительство и ремонт зданий и сооружений военного назначения, зарплаты офицеров и инструкторов, административные расходы, а также на повышение социальной защиты других военнослужащих.

Какие аэропорты переданы оборонному ведомству?

В список аэропортов, переданных на баланс министерства обороны страны, вошли следующие воздушные гавани:

1. Аэропорт Мургаба

2. Аэропорт Пянджского района

3. Аэропорт района Шамсиддин Шохин

4. Аэропорт Даштиджума

5. Аэропорт Йол

6. Аэропорт Айнинского района

7. Аэропорт города Истаравшан

8. Аэропорт Аштского района

9. Аэропорт города Канибадам

10.Аэропорт города Пенджикент

11. Аэропорт Ишкашимского района

12. Аэропорт Рушанского района

13. Аэропорт Ванджского района

14. Аэропорт Калаи Хумба

15.Аэропорт Сагирдашта

16. Аэропорт Ляхшского района

17. Аэропорт Ляхш

18. Аэропорт Таджикабадского района

19. Аэропорт Раштского района

20. Аэропорт Муминабадского района

21. Аэропорт Джалолиддина Балхи.

Между тем, эксперты полагают, что передача местных аэропортов в ведение Минобороны означает, что правительство страны стремится развивать военную авиацию.

Гражданские полеты в настоящее время выполняются только с четырех аэропортов страны: Душанбе, Худжанд, Бохтар и Куляб.

Эти четыре гавани после реструктуризации компании «Таджик Эйр» в 2008 году получили статус международных аэропортов, стали независимыми хозяйствующими субъектами.

Другие аэропорты, в частности, аэропорт Хорога стал структурным подразделением международного аэропорта Душанбе, а 29 сравнительно малых аэропортов были переданы на баланс местных властей и стали недействующими из-за отсутствия денег на их содержание.

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