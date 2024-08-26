Минздрав Казахстана готов начать вакцинацию от коронавируса при необходимости

CentralAsia (KZ) - В Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили агентству Kazinform, что вакцинация от коронавируса в стране не проводится, но они готовы рассмотреть этот вопрос в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

С начала года в Казахстане зарегистрированы 1 290 случаев коронавирусной инфекции. Из них только с начала августа заболели 27 человек: 13 – в Астане, по пять – в Алматы и Мангистауской области, еще один – в Акмолинской области. Также зарегистрировано за месяц три случая коронавирусной пневомонии – в Астане, Акмолинской и Костанайской областях. Летальных случаев нет. При этом в Минздраве заявляют, что ПЦР-тесты в стране есть.

В Минздраве считают эпидситуацию стабильной, поэтому не видят необходимости в вакцинации: коллективный иммунитет сформирован и отсутствует спрос на саму вакцину.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по КВИ министерством будет рассматриваться вопрос приобретения вакцины для иммунизации населения страны», - добавили в ведомстве.

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