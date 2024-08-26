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В Казахстане в ближайшие дни сохранятся дожди

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 27-29 августа сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, сильные дожди ожидаются 29 августа на севере, юге и юго-востоке республики, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, только на западе страны будет без осадков.

Также по Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге и юго-востоке страны – шквал и град. Ночью и утром в северных и восточных областях ожидается туман.

Температура воздуха повысится днем на западе до +27+35 градусов, в северо-западных областях до +20+30, на севере до +17+25, в центре до +18+28 градусов. На востоке страны основной температурный фон +18+28 градусов, а в южных и юго-восточных областях ожидается понижение температуры воздуха до +22+30 градусов.

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