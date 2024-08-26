Россия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины, в стране ввели экстренные отключения

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CentralAsia (CA) - Российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. Воздушная тревога утром 26 августа объявлялась по всей территории страны. Взрывы гремели на Киевщине, в Одесской и Николаевской областях, в Харькове, Днепре, Запорожье и в западной части страны.

Целью удара, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, стали объекты энергетической инфраструктуры. «Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — сообщил он. Компания «Укрэнерго» распорядилась ввести экстренные отключения света в связи с атакой.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. «Враг применил разные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, «Кинжалы». Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны РФ сообщило, что утром 26 августа российские войска нанесли «массированный удар высокоточным оружием» по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. «Все назначенные цели поражены», — утверждают в ведомстве.