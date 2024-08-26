ЧВК «Вагнер» заявила, что она не участвует в военных действиях в Украине

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CentralAsia (CA) - На сегодняшний день сотрудники ЧВК «Вагнер» работают только в Африке и в Беларуси, подразделений компании нет ни в Росгвардии, ни в рядах Минобороны России, ни где-либо еще.

Заявление опубликовано в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», который ЧВК называет своим официальным каналом.

«ЧВК «Вагнер» на данном этапе не принимает участия в проведении специальной военной операции. В случае изменения ситуации будет объявлено дополнительно», — добавили в ней.

С таким заявлением ЧВК выступила после того, как МИД Украины обвинил Беларусь в наращивании военных, оружия и техники у границы под видом учений и потребовал отвести силы. По информации ведомства, количество военных растет в Гомельской области Беларуси. В сообщении МИД Украины говорилось, что там скапливаются в том числе бойцы Сил специальных операций и ЧВК «Вагнер», часть которой дислоцируется там с прошлого года после мятежа основателя Евгения Пригожина.