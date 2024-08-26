Путин и Токаев обсудили вопросы развития энергетики

// Акорда

CentralAsia (KZ) - Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

«Продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что президенты также условились обеспечить качественную подготовку официального визита Владимира Путина в Астану. Кроме того, главы государств обсудили международную повестку дня.

В последний раз Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встречались 3 июля на саммите ШОС в Казахстане. Тогда президенты обсудили реализацию совместных проектов. Российская сторона также приняла приглашение посетить Казахстан в ноябре для участия в заседании ОДКБ.

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