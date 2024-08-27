90-летний монгольский спортсмен завоевал 6 золотых медалей на чемпионате мира в Швеции

CentralAsia (MNG) - Он очень близок до мирового рекорда в беге на дистанции 400 м

Чемпионат мира по легкой атлетике среди мастеров (WMAC) 2024 года завершился 25 августа в Гётеборге, Швеция.

90-летний Раднаа Цэрэн, уроженец сомона Баяндалай аймака Өмнөговь, одержала победу в беге на 100, 200, 400, 800, 1500 метров и тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике среди мастеров в возрастной группе 90-95 лет.

«Четверо мужчин направляются к финишной черте в забеге на 400 метров. Раднаа Цэрэн, 90 лет, Монголия, завоевала золото с результатом 1:29,72, что лишь немного не дотянуло до мирового рекорда великого канадского спортсмена-ветерана Эрла Уильяма Фи — 1:29,15 для возрастной группы 90-94 года (ух ты, это было близко!), Винченцо Ванда, 90 лет, из Италии, завоевал серебро с результатом 1:51,53, а американец Колбен Кейт Сайм, 90 лет, США, завоевал бронзу с результатом 2:12,25», — написала фоторепортер Алекс Ротас из Бристоля, Великобритания

источник: middleasiannews.com

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