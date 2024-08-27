Финтех-будущее Монголии: построение цифровой экономики в стране контрастов – The Fintech Times

CentralAsia (MNG) - Самое большое слабое место Монголии стало самым большим преимуществом в мире

Монголия, страна поразительных контрастов, представляет собой уникальный финтех-ландшафт.

Несмотря на то, что она является одной из крупнейших стран мира по площади, она также является одной из наименее густонаселенных, с огромными расстояниями, разделяющими ее людей и экономические центры. Эта отличительная география формирует проблемы и возможности в развивающемся финтех-секторе Монголии.

Современная история Монголии, богатая историей и яркой культурой, во многом сформировалась под влиянием ее опыта пребывания в качестве государства-сателлита Советского Союза, статус которого она сохраняла до распада Советского Союза в 1989 году. После распада советского режима Монголия к 1992 году быстро перешла к экономике свободного рынка, проведя экономические реформы, открывшие двери для мировой торговли и инвестиций.

Поддерживая прочные культурные и экономические связи со своими соседями Россией и Китаем, Монголия также развила важные партнерские отношения с западными странами, включая Японию, Южную Корею и США, что способствует дальнейшей интеграции в мировую экономику.

В настоящее время Монголия классифицируется как страна с уровнем дохода ниже среднего, валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения превышает 5000 долларов США. Хотя сельское хозяйство и животноводство исторически были основой экономики Монголии, с тех пор она значительно диверсифицировалась. Сегодня обильные минеральные ресурсы, включая медь, уголь, олово и золото, в значительной степени определяют экономический выпуск страны. Кроме того, производство строительных материалов и высокоценных продуктов животного происхождения, особенно кашемировой шерсти, играет решающую роль в экономической производительности страны.

Несмотря на огромную территорию, Монголия остается одной из наименее густонаселенных стран в мире. Охватывая территорию в 1,565 млн квадратных километров, это 18-я по величине страна в мире. Однако, с населением всего в 3,398 млн человек, страна сталкивается с уникальными проблемами, связанными с ее редким распределением населения.

Почти половина населения Монголии — около 1,452 миллиона человек — проживает в столице Улан-Баторе, а в более широкой столичной зоне проживает около 1,615 миллиона человек. За пределами столицы многие монголы продолжают вести традиционный кочевой образ жизни, что часто приводит к ограниченному доступу к финансовой инфраструктуре.

Финансовый сектор

Пять крупных банков — Golomt Bank, Khan Bank, State Bank, Khas Bank и Trade and Development Bank — в основном контролируют сектор финансовых услуг Монголии, в совокупности составляя около 90 процентов финансирования страны.

В 2022 году совокупные активы банковского сектора выросли на 12,3%, достигнув 46 трлн тугриков (примерно 13,581 млрд долларов США). Банк Монголии, также известный как МонголБанк, является центральным банком страны, контролирующим денежно-кредитную политику и финансовое регулирование. Примечательно, что в настоящее время в Монголии нет иностранных банков, работающих на ее территории, что отражает банковский сектор, который по-прежнему ориентирован на внутренние нужды.

Однако финансовый ландшафт Монголии претерпевает существенные изменения. Осознавая потенциал цифровых технологий для стимулирования экономического развития, правительство активно продвигает цифровизацию.

В 2020 году была запущена амбициозная пятилетняя программа по созданию «Цифровой нации», цель которой — к этому году достичь 90-процентной цифровой трансформации по всей стране. Чтобы возглавить эти усилия, правительство создало Министерство цифрового развития и коммуникаций Монголии, продемонстрировав твердую приверженность интеграции цифровых решений в экономическую и социальную структуру страны.

Цифровая экосистема

Эти цифровые инициативы уже оказывают влияние на более широкую цифровую экосистему Монголии. Важным событием стало принятие парламентом в январе прошлого года Закона об инвестиционном банкинге, открывшего путь к созданию и деятельности инвестиционных банков в стране.

Этот законодательный шаг является явным признаком приверженности Монголии расширению и модернизации своего финансового сектора. Более того, правительство остается твердым в своей цели достичь 90-процентной цифровой трансформации по всей стране к концу этого года.

Среди ключевых инициатив правительства — платформа E-Mongolia, которая делает государственные услуги доступными в режиме онлайн. К 2022 году более 75 процентов населения уже взаимодействовали с платформой, что свидетельствует о ее широком распространении. Для страны с малочисленным населением и глубоко укоренившейся кочевой культурой создание централизованной цифровой платформы для государственных услуг представляет собой новаторское достижение. На сегодняшний день платформа E-Mongolia оцифровала более 2000 государственных услуг, обеспечив удобство и доступность для граждан независимо от их местонахождения в огромной стране.

Помимо E-Mongolia, правительство использовало искусственный интеллект (ИИ) для оцифровки различных сертификатов и университетских дипломов. Для поддержки этой цифровой трансформации в 2020 году было принято несколько ключевых законов, которые вступили в силу в 2022 году, включая законодательство о защите личной информации, публичной информации, кибербезопасности, цифровых подписях и поставщиках услуг виртуальных активов.

Рост

Несмотря на небольшую численность населения, Монголия активно расширяет свое финтех-влияние за пределы своих границ. Например, в этом году Комиссия по финансовому регулированию Монголии (КФР) подписала меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Национальным банком Киргизской Республики (Кыргызстан).

Первым финтех-сервисом компании стал цифровой кошелек SocialPay, представленный в 2017 году и насчитывающий около полумиллиона пользователей и принадлежащий Golomt Bank. Одним из первых успехов финтеха в Монголии стал цифровой кошелек SocialPay, запущенный в 2017 году банком Golomt Bank. Имея почти полмиллиона пользователей, SocialPay заложил основу для роста цифровых финансовых услуг в стране. Кроме того, такие ключевые организации, как Монгольская ассоциация финтеха (MFA), созданная в 2019 году, сыграли важную роль в содействии развитию экосистемы финтеха.

Иностранные инвестиции

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и международное партнерство продолжают играть важную роль в развитии финтех-сектора Монголии. Например, в 2022 году сингапурская компания Finbots.ai заключила партнерское соглашение с M Bank с целью расширения возможностей цифрового кредитования банка. Аналогичным образом сотрудничество Khan Bank с Alipay+ в этом году расширило возможности цифровых платежей в Монголии, позволив туристам из таких стран, как Китай, Филиппины, Южная Корея и Таиланд, использовать свои любимые электронные кошельки, включая Alipay, GCash, Kakao Pay и TrueMoney, во время путешествий по Монголии.

Хотя традиционно монгольские банки медленно внедряли цифровые технологии, ситуация быстро меняется. Многие банки сейчас активно сотрудничают с финтех-компаниями и переходят на цифровой банкинг. Примечательно, что по крайней мере две трети монгольских банков внедрили биометрическую аутентификацию для идентификации клиентов, и более 80 процентов сообщают о приеме онлайн-заявок на кредиты от малых и средних предприятий (МСП).

Обширная и малонаселенная территория Монголии, богатая культурным наследием, представляет как проблемы, так и возможности для финтех-сектора. Текущая цифровая трансформация предлагает значительный потенциал для финансовой инклюзии и экономического развития, позиционируя Монголию как растущего игрока в мировом финтех-ландшафте.

автор: Ричи Сантосдиас (Richie Santosdiaz) — исполнительный советник по экономическому развитию (развивающиеся рынки)

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Fintech Times

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