Блинкен стимулирует развитие добычи важнейших полезных ископаемых в Монголии, — EastAsiaForum

CentralAsia (MNG) - В связи с ростом мирового спроса на важнейшие полезные ископаемые визит Блинкена в Монголию подчеркивает стратегическую важность этой страны, не имеющей выхода к морю, в глобальной гонке за важнейшие полезные ископаемые. Визит подчеркивает потенциал Монголии по использованию своих важнейших минеральных ресурсов и укреплению связей с Соединенными Штатами.

Но Монголия сталкивается с трудностями, включая логистические ограничения, беспокойство инвесторов и зависимость от Китая. Если Монголия сможет эффективно решить эти проблемы, она станет ключевым игроком на рынке критически важных минералов, хотя это также потребует осторожной дипломатии и сильного акцента на устойчивых методах.

Прогнозируется, что в ближайшие десятилетия мировой спрос на важнейшие минералы резко возрастет, что будет обусловлено революцией в области электромобилей и развитием технологий возобновляемой энергии. Министр промышленности Великобритании Нусрат Гани заявил, что к 2040 году мировой спрос может увеличиться в четыре раза. Этот растущий спрос подготовил почву для визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Монголию 1 августа 2024 года.

Визит стал переломным моментом в отношениях между США и Монголией, открыв для Монголии возможность позиционировать себя в качестве ключевого игрока в глобальной гонке за важнейшие полезные ископаемые. Потенциальный сдвиг соответствует экономическим устремлениям Монголии выйти за рамки экспорта сырья и развивать внутренние перерабатывающие мощности для охвата большей части цепочки создания стоимости важнейших полезных ископаемых. Это также согласуется с бурно развивающимися отношениями между США и Монголией, подтвержденными недавним первым в истории Всеобъемлющим стратегическим диалогом между США и Монголией и подписанием в 2023 году Меморандума о взаимопонимании в области добычи полезных ископаемых.

Стратегическое соответствие между Монголией и Соединенными Штатами неоспоримо. Обе страны стремятся диверсифицировать и укрепить критически важные цепочки поставок минералов и сократить превосходство Китая в переработке минералов, чтобы снизить экономическую и стратегическую уязвимость.

Для Монголии такая диверсификация также подразумевает снижение зависимости от импорта российских энергоносителей, о чем свидетельствуют продолжающиеся переговоры по урану с французской транснациональной компанией Orano.

Обладая огромными неиспользованными запасами важнейших полезных ископаемых, включая значительные залежи редкоземельных металлов и урана, Монголия может стать важным их поставщиком. Однако это зависит от способности Улан-Батора ориентироваться в сложной геополитической обстановке, развеивать опасения инвесторов относительно недавних изменений в политике и преодолевать логистические проблемы, присущие ее географическому положению.

Соединенные Штаты предлагают технологический опыт, инвестиционный капитал и преференциальный доступ на рынки для содействия устремлениям Монголии. Эта поддержка может далее проявиться в таких инициативах, как Партнерство по безопасности полезных ископаемых, целью которого является стимулирование инвестиций в ответственные цепочки поставок важнейших полезных ископаемых во всем мире, а также в рамках Международной корпорации по финансированию развития США.

Однако реализация недавно созданного в Монголии суверенного фонда благосостояния, в частности, его требование о том, чтобы государство владело 34-процентной долей в «стратегических» шахтах, вызвала беспокойство инвесторов. Существуют опасения по поводу неясности компенсации за существующие горнодобывающие проекты, такие как медное месторождение Цагаан-Суварга, если правительство выберет долю.

Государственный департамент США в своих заявлениях об инвестиционном климате за 2024 год выразил обеспокоенность по поводу положений, позволяющих приобретать эти акции без предоставления компенсации за уже имеющиеся инвестиции.

Визит Блинкена предоставил Монголии важную платформу для прямого решения проблем, связанных с возможными ретроспективными изменениями и отсутствием прозрачности. Это позволило Улан-Батору подробно рассказать о механизмах суверенного фонда благосостояния и заверить инвесторов в конкретных обязательствах по стабильной и привлекательной инвестиционной среде. Хотя Монголия ранее участвовала в Инициативе прозрачности добывающих отраслей, ее эффективность в решении этих проблем еще предстоит увидеть.

Еще одним препятствием являются логистические ограничения. Монголия, не имеющая выхода к морю между Россией и Китаем, может экспортировать ресурсы, опираясь на сотрудничество с соседями. Такие предложения, как «воздушный мост» с Соединенным Королевством для экспорта редкоземельных металлов, предлагают потенциальные решения, в первую очередь устанавливая надежные и эффективные транспортные маршруты, которые обходят потенциальные контрольные точки, контролируемые Россией и Китаем.

Значительные инвестиции в инфраструктуру, особенно железные дороги, необходимы для обеспечения эффективной транспортировки. Диверсифицированные транспортные коридоры могут повысить эффективность экспорта, но это само по себе не гарантирует развитие внутренних перерабатывающих мощностей.

В настоящее время 88 процентов полезных ископаемых Монголии экспортируется в необработанном виде, что отчасти объясняется неадекватной инфраструктурой и потенциальной нехваткой квалифицированной рабочей силы. Диверсификация транспортных коридоров должна сопровождаться решением других проблем в цепочке создания стоимости.

Помимо двусторонних связей, визит Блинкена подчеркивает потенциальную роль Монголии в более широкой стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в связи с тем, что Вашингтон стремится создать альтернативные цепочки поставок важнейших полезных ископаемых. Существующие трехсторонние инициативы, такие как Диалог США, Монголии и Южной Кореи по критически важным минералам, демонстрируют потенциал Монголии стать ключевым партнером в этих усилиях.

Чтобы разобраться в этой сложной динамике, нужна искусная дипломатия. Налаживая более тесные связи с Соединенными Штатами и их союзниками, Монголия должна тщательно выстраивать свои важнейшие экономические отношения с Китаем, на который в 2023 году пришлось почти 80 процентов ее общего экспорта. Этот баланс еще больше осложняется зависимостью Монголии от Китая в плане продовольственной безопасности, уязвимостью, которую Пекин в прошлом использовал, блокируя экспорт продовольствия. Ключевыми факторами будут открытая коммуникация, четкое выражение национальных интересов и приверженность достижению взаимовыгодных результатов.

Монголия стоит на перепутье. Улан-Батор имеет возможность использовать свои минеральные богатства для ускорения экономического развития, подняться по цепочке создания стоимости и стать ключевым игроком в глобальной гонке за критически важные минералы. Но необходимо также признать, что одни лишь минеральные богатства не гарантируют экономического успеха.

Достижение этих целей требует от Монголии деликатного стратегического подхода — отдавая приоритет прозрачности и предсказуемой политике для укрепления доверия инвесторов, одновременно с этим преодолевая геополитические сложности.

Важно, чтобы Монголия нашла баланс между экономическим прогрессом и твердой приверженностью устойчивым методам добычи полезных ископаемых и защите окружающей среды.

Для привлечения и удержания инвестиций необходимы надежные экологические, социальные и управленческие показатели.

Визит Блинкена знаменует собой не только критический момент в отношениях между США и Монголией, но и важный момент для выхода Монголии на мировую арену в качестве ключевого игрока в гонке за важнейшие полезные ископаемые.

автор: Амар Адъяа — основатель и главный редактор Mongolia Weekly.

перевод: Татар С.Майдар

источник: EastAsiaForum

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