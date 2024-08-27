«Дни американского документального кино 2024» стартовали в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - По инициативе посольства США посольство и «Монгольский институт кино» сегодня совместно открыли «Дни американского документального кино 2024» в кинотеатре «Гэгээнтэн»

Программа этого года откроется биографией известной певицы Тины Тернер, после чего пройдут четыре дня интересных документальных фильмов об «Улице Сезам», инфраструктуре, окружающей среде, правах человека, фейковых новостях в социальных сетях и инфлюенсерах.

Каждое из следующих шоу в кинотеатре «Гэгээнтэн» будет бесплатным и открытым для публики.

8-26 ПН

18:30 Тина 118' Дэн Линдсей, Т. Дж. Мартин

21:30 Друзья с одной улицы 107' Мэрилин Агрело

ВТОРНИК 8-27

19:00 За лифтом 13' Мартина Староста + Наш город и деревня 87' Стивен Ашер, Джин Джордан

21:00 Человеческий фактор 78' Мэттью Теста

8-28 СРЕДА

19:00 Равно 148' Стивен Каяк, Кимберли Рид

8-29 ЧЕТВЕРГ

19:00 Поверьте мне 91' Роко Белич

Вступительное слово журналиста

21:00 Ложная слава 87' Ник Билтон

AFS — это ведущая культурная программа Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента США, направленная на развитие дипломатического взаимодействия посредством американского кино. Программа находится в ведении Бюро по вопросам образования и культуры и Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии (SCA). AFS ежегодно организует кинопоказы и мастер-классы в более чем 60 странах в сотрудничестве с посольствами США в других странах.

С 2015 года посольство реализует программу AFS в Монголии в сотрудничестве с отечественными неправительственными организациями, образовательными и культурными организациями, а также организует многоплановые программы обучения и обмена, приглашая многих профессионалов кино из США.

источник: middleasiannews.com

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