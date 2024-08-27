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135 пациентов из Монголии, страдающих катарактой, бесплатно пройдут операцию в Пекин

CentralAsia (MNG) -  Об этом сообщила посол КНР в Улан-Баторе, г-жа Шэнь Миньжуань

Программа «Один пояс, один путь — Яркое путешествие» прибыла в Монголию.

«Радостно, что в Монголии снова действует программа по ликвидации слепоты при катаракте «Один пояс, один путь».

В рамках программы еще 135 пациентов из Монголии, страдающих катарактой, бесплатно пройдут операцию по восстановлению зрения в Китае, и многие из тех, кому сделали операцию, вернулись на осмотр. Их счастье и благополучие — самые яркие примеры дружбы между нами, двумя соседями. Желаю всем крепкого здоровья», — написала г-жа Шэнь Миньжуань на своей странице Х.

источник: middleasiannews.com

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