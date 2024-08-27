Центральный банк Монголии получил оценку «А-»

CentralAsia (MNG) - Журнал Global Finance опубликовал имена глав центральных банков, получивших самые высокие оценки «A+», «A» или «A-» в отчетах глав центробанков за 2024 год. Полный список оценок Центробанка за 2024 год будет опубликован в октябрьских печатных и цифровых изданиях журнала Global Finance, а также на сайте GFMag.com.

Отчеты банкиров, ежегодно публикуемые Global Finance с 1994 года, оценивают руководителей центральных банков почти 100 ключевых стран, территорий и округов, а также Европейского союза, Восточно-карибского центрального банка, Банка центральноафриканских государств и Центрального банка западноафриканских государств.

Оценки выставляются по шкале от «A+» до «F» за успехи в таких областях, как контроль инфляции, цели экономического роста, стабильность валюты и управление процентными ставками. («A» означает отличную работу, а «F» — полную неудачу.)

«В течение последних нескольких лет главы центральные банков вели войну с инфляцией, используя свое главное оружие: более высокие процентные ставки. Теперь страны по всему миру видят ощутимые результаты этих усилий, поскольку инфляция значительно снизилась», — сказал основатель и редакционный директор Global Finance Джозеф Джиаррапуто. «Ежегодный рейтинг банкиров журнала Global Finance отмечает тех руководителей банков, чьи стратегии превзошли стратегии их коллег благодаря оригинальности, креативности и упорству».

Банкиры, получившие оценку A+ в Global Finance Central Banker Report Cards 2024:

Дания Кристиан Кеттель Томсен

Кристиан Кеттель Томсен Индия Шактиканта Дас

Шактиканта Дас Швейцария Томас Джордан

Банкиры, получившие оценку A в Global Finance Central Banker Report Cards 2024:

Бразилия Роберто Кампос Нето

Роберто Кампос Нето Чили Розанна Коста

Розанна Коста Маврикий Харвеш Кумар Сиголам

Харвеш Кумар Сиголам Марокко Абделлатиф Джуахри

Абделлатиф Джуахри Южная Африка Лесетджа Кганьяго

Лесетджа Кганьяго Шри-Ланка Нандалал Вирасингхе

Нандалал Вирасингхе Вьетнам Нгуен Тхи Хонг

Банкиры, получившие оценку A- в отчетах Global Finance Central Banker Report Cards 2024:

Камбоджа Чеа Серей

Чеа Серей Канада Тифф Маклем

Тифф Маклем Коста-Рика Роджер Мадригал Лопес

Роджер Мадригал Лопес Доминиканская Республика Эктор Вальдес Альбису

Эктор Вальдес Альбису Европейский союз Кристин Лагард

Кристин Лагард Гватемала Альваро Гонсалес Риччи

Гонсалес Риччи Индонезия Перри Варджио

Перри Варджио Ямайка Ричард Байлз

Ричард Байлз Иордания Адель Аль-Шаркас

Адель Аль-Шаркас Монголия Лхагвасурэн Бядран

Лхагвасурэн Бядран Норвегия Ида Уолден Баче

Ида Уолден Баче Перу Хулио Веларде Флорес

Веларде Флорес Филиппины Эли Ремолона

Эли Ремолона Швеция Эрик Тедеен

Эрик Тедеен США Джером Хейден Пауэлл

источник: middleasiannews.com

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