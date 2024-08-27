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Центральный банк Монголии получил оценку «А-»

CentralAsia (MNG) -  Журнал Global Finance опубликовал имена глав центральных банков, получивших самые высокие оценки «A+», «A» или «A-» в отчетах глав центробанков за 2024 год. Полный список оценок Центробанка за 2024 год будет опубликован в октябрьских печатных и цифровых изданиях журнала Global Finance, а также на сайте GFMag.com.

Отчеты банкиров, ежегодно публикуемые Global Finance с 1994 года, оценивают руководителей центральных банков почти 100 ключевых стран, территорий и округов, а также Европейского союза, Восточно-карибского центрального банка, Банка центральноафриканских государств и Центрального банка западноафриканских государств.

Оценки выставляются по шкале от «A+» до «F» за успехи в таких областях, как контроль инфляции, цели экономического роста, стабильность валюты и управление процентными ставками. («A» означает отличную работу, а «F» — полную неудачу.)

«В течение последних нескольких лет главы центральные банков вели войну с инфляцией, используя свое главное оружие: более высокие процентные ставки. Теперь страны по всему миру видят ощутимые результаты этих усилий, поскольку инфляция значительно снизилась», — сказал основатель и редакционный директор Global Finance Джозеф Джиаррапуто. «Ежегодный рейтинг банкиров журнала Global Finance отмечает тех руководителей банков, чьи стратегии превзошли стратегии их коллег благодаря оригинальности, креативности и упорству».

Банкиры, получившие оценку A+ в Global Finance Central Banker Report Cards 2024:

  • Дания Кристиан Кеттель Томсен
  • Индия Шактиканта Дас
  • Швейцария Томас Джордан

Банкиры, получившие оценку A в Global Finance Central Banker Report Cards 2024:

  • Бразилия Роберто Кампос Нето
  • Чили Розанна Коста
  • Маврикий Харвеш Кумар Сиголам
  • Марокко Абделлатиф Джуахри
  • Южная Африка Лесетджа Кганьяго
  • Шри-Ланка Нандалал Вирасингхе
  • Вьетнам Нгуен Тхи Хонг

Банкиры, получившие оценку A- в отчетах Global Finance Central Banker Report Cards 2024:

  • Камбоджа Чеа Серей
  • Канада Тифф Маклем
  • Коста-Рика Роджер Мадригал Лопес
  • Доминиканская Республика Эктор Вальдес Альбису
  • Европейский союз Кристин Лагард
  • Гватемала Альваро Гонсалес Риччи
  • Индонезия Перри Варджио
  • Ямайка Ричард Байлз
  • Иордания Адель Аль-Шаркас
  • Монголия Лхагвасурэн Бядран
  • Норвегия Ида Уолден Баче
  • Перу Хулио Веларде Флорес
  • Филиппины Эли Ремолона
  • Швеция Эрик Тедеен
  • США Джером Хейден Пауэлл

источник: middleasiannews.com

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