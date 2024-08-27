Центральный банк Монголии получил оценку «А-»

CentralAsia (MNG) - Журнал Global Finance опубликовал имена глав центральных банков, получивших самые высокие оценки «A+», «A» или «A-» в отчетах глав центробанков за 2024 год. Полный список оценок Центробанка за 2024 год будет опубликован в октябрьских печатных и цифровых изданиях журнала Global Finance, а также на сайте GFMag.com.
Отчеты банкиров, ежегодно публикуемые Global Finance с 1994 года, оценивают руководителей центральных банков почти 100 ключевых стран, территорий и округов, а также Европейского союза, Восточно-карибского центрального банка, Банка центральноафриканских государств и Центрального банка западноафриканских государств.
Оценки выставляются по шкале от «A+» до «F» за успехи в таких областях, как контроль инфляции, цели экономического роста, стабильность валюты и управление процентными ставками. («A» означает отличную работу, а «F» — полную неудачу.)
«В течение последних нескольких лет главы центральные банков вели войну с инфляцией, используя свое главное оружие: более высокие процентные ставки. Теперь страны по всему миру видят ощутимые результаты этих усилий, поскольку инфляция значительно снизилась», — сказал основатель и редакционный директор Global Finance Джозеф Джиаррапуто. «Ежегодный рейтинг банкиров журнала Global Finance отмечает тех руководителей банков, чьи стратегии превзошли стратегии их коллег благодаря оригинальности, креативности и упорству».
Банкиры, получившие оценку A+ в Global Finance Central Banker Report Cards 2024:
- Дания Кристиан Кеттель Томсен
- Индия Шактиканта Дас
- Швейцария Томас Джордан
Банкиры, получившие оценку A в Global Finance Central Banker Report Cards 2024:
- Бразилия Роберто Кампос Нето
- Чили Розанна Коста
- Маврикий Харвеш Кумар Сиголам
- Марокко Абделлатиф Джуахри
- Южная Африка Лесетджа Кганьяго
- Шри-Ланка Нандалал Вирасингхе
- Вьетнам Нгуен Тхи Хонг
Банкиры, получившие оценку A- в отчетах Global Finance Central Banker Report Cards 2024:
- Камбоджа Чеа Серей
- Канада Тифф Маклем
- Коста-Рика Роджер Мадригал Лопес
- Доминиканская Республика Эктор Вальдес Альбису
- Европейский союз Кристин Лагард
- Гватемала Альваро Гонсалес Риччи
- Индонезия Перри Варджио
- Ямайка Ричард Байлз
- Иордания Адель Аль-Шаркас
- Монголия Лхагвасурэн Бядран
- Норвегия Ида Уолден Баче
- Перу Хулио Веларде Флорес
- Филиппины Эли Ремолона
- Швеция Эрик Тедеен
- США Джером Хейден Пауэлл
источник: middleasiannews.com