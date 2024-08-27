Глава МИД Омана Сайид Бадр передал приветствие Его Величества Султана президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - 26 августа президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял министра иностранных дел Сайида Бадра Хамада Аль Бусайди в здании парламента в столице Монголии Улан-Баторе. Об этом сообщила пресс-служба президента Монголии.

В ходе встречи Сайид Бадр передал приветствия Его Величества Султана Хайтама бин Тарика и наилучшие пожелания постоянного роста и процветания Президенту и народу Монголии. Его Величество также пожелал дальнейшего развития двусторонних отношений.

В свою очередь, президент Монголии попросил министра иностранных дел передать его сердечные чувства Его Величеству Султану. Президент также выразил наилучшие пожелания Его Величеству и народу Омана, пожелав двусторонним отношениям дальнейшего развития и роста.

Более того, обе стороны отметили прогресс двусторонних отношений и подчеркнули совместную заинтересованность в развитии этих отношений в различных областях. Они также затронули вопросы и события на региональной и международной аренах.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о долгосрочной и среднесрочной политике развития Монголии, возможностях сотрудничества в рамках «Продовольственного снабжения и безопасности», национального движения «Миллиард деревьев», а также стипендиальной программы «Президентский стипендиат-2100».

На встрече присутствовали Насер Мохаммед Аль Бусаиди, посол Султаната Оман в Китайской Народной Республике и посол по совместительству в Монголии. Также присутствовали Шейх Абдулазиз Мохаммед Аль Хосни, глава Департамента Азии и Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел, и несколько официальных лиц с обеих сторон.

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