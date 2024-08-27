Президент Франции Макрон прокомментировал задержание Павла Дурова в Париже

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова. Он утверждает, что решение не было политическим, а задержание в аэропорту Парижа 24 августа произошло в рамках продолжающегося расследования.

«Я прочитал ложную информацию о Франции после задержания Павла Дурова. Правосудие должно в полной независимости обеспечить соблюдение закона. Задержание главы Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося процессуального расследования. Это никоим образом не политическое решение. Решение принимают судьи»,— написал Макрон на своей странице в соцсети Х.

Эмманюэль Макрон заявил, что Франция «была и будет предана свободе слова и коммуникации, инновациям и духу предпринимательства». «В государстве, где правит верховенство закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в установленных законом рамках для защиты граждан и соблюдения их основных прав»,— добавил он.

Прокуратура Парижа 26 августа опубликовала пресс-релиз в связи с задержанием Павла Дурова. Согласно документу, расследование было открыто 8 июля. Срок задержания бизнесмена истекает 28 августа. В деле имеются обвинения по 12 пунктам.

В пресс-релизе, подписанном прокурором Парижа Лорой Беккюо, говорится, что расследование ведется по обвинениям:

В соучастии в веб-мастеринге онлайн-платформы с целью осуществления незаконной трансакции в организованной группе.

В отказе по запросу передавать компетентным органам информацию или документы.

В соучастии в хранении порнографических изображений несовершеннолетних.

В соучастии в распространении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы.

В соучастии в приобретении, перевозке, хранении, продаже наркотических веществ.

В соучастии в продаже или незаконной передаче оборудования, инструментов, программ или данных, предназначенных или адаптированных для получения доступа к системам обработки данных.

В соучастии в организованном мошенничестве.

В создании преступного сообщества для совершения преступления или правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде пяти и более лет лишения свободы.

В отмывании доходов, полученных в результате правонарушений или преступлений в составе организованной группы.

В предоставлении услуг криптографии для обеспечения конфиденциальности без сертифицированного декларирования.

В предоставлении криптографического инструмента, который обеспечивает не только аутентификацию или мониторинг целостности файлов без предварительного объявления.

В импорте криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или мониторинг целостности файлов без предварительного объявления.

Расследованием дела Павла Дурова занимаются Центр борьбы с цифровой преступностью и Национальное управление по борьбе с мошенничеством. Как следует из пресс-релиза, Павел Дуров был опрошен следователями, но обвинение ему предъявлено не было.

Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Назначенный срок его задержания — 96 часов. На следующий день, 25 августа, команда Telegram выступила с официальным заявлением. Там подчеркнули, что мессенджер соблюдает законы стран Евросоюза, включая закон о цифровых услугах, а правила модерации контента на платформе соответствуют отраслевым стандартам.