Угнанные из Афганистана самолеты и вертолеты останутся в Узбекистане, - посол США в Ташкенте

Embraer EMB 314 Super . Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Угнанные в августе 2021 года из Афганистана самолеты и вертолеты останутся в Узбекистане. Об этом Kun.uz рассказал посол США в Ташкенте Джонатан Хеник.

«Будет в Узбекистане. Да, это уже официально», – ответил посол на вопрос о том, переходит ли авиатехника Узбекистану. Он добавил, что стороны уже реализуют соответствующую совместную программу.

«Эта техника никогда не была афганской, она была американской. Они [армия Афганистана] использовали ее, но мы всегда были владельцами», – пояснил посол США.

В августе 2021 года во время наступления движения «Талибан» афганские летчики вывозили сослуживцев и свои семьи в Узбекистан и Таджикистан на самолетах и вертолетах, принадлежавших ВВС Афганистана. Данная авиатехника в свое время была предоставлена афганским правительственным ВВС американской армией. По информации оборонного ведомства США, в Узбекистане оказались 46 единиц угнанной авиатехники, в Таджикистане — 18. В том числе — самолеты Embraer EMB 314 Super Tucano, PC-12, C-208, AC-208 и A-29, вертолеты Ми-17, UH-60.

В сентябре узбекский МИД заявил, что все бывшие военнослужащие и представители гражданского населения Афганистана, которые незаконно попали в Узбекистан, были вывезены в третью страну. Судьба авиатехники оставалась неясной.

В апреле 2022 года специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что авиатехнику вернут американским властям. «Правительство США заплатило за них. Оно финансировало предыдущее афганское правительство. Таким образом, мы считаем, что решение о том, как с ними поступать, полностью зависит от Вашингтона», — сказал тогда Иргашев.

Между тем талибы настаивали на том, что угнанные вертолеты должны быть переданы Афганистану, поскольку они «являются собственностью афганского народа».

В сентябре того же года сообщалось, что США ведут с Узбекистаном и Таджикистаном переговоры о передаче им угнанной авиатехники в обмен на содействие в охоте на террористов в Афганистане.