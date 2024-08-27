Правительство Казахстана закрыло журналистам доступ к министрам

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана закрыло доступ журналистам к залу, где проходят заседания кабинета министров. Пресс-центр представителей СМИ перенесли на другой этаж, запретив подниматься выше.

Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Диляра Аленова, теперь даже у операторов и фотографов больше не будет доступа.

«Мы здесь (в новом пресс-центре) навсегда. Наш предыдущий пресс-центр рассчитан на 36 посадочных мест, среднее количество аккредитующихся журналистов – 70 плюс. Наш пресс-центр теперь будет полностью здесь. На третьем этаже теперь нет пресс-центра, нет зоны для работы журналистов. Вся работа будет в этом пресс-центре», - заявила Аленова.

Она добавила, что в пресс-центре будут проходить пресс-конференции министров, которые выступают на заседании правительства по повестке дня. Что же касается вице-премьеров и других членов кабмина, которых журналистов ранее могли записать в кулуарах правительства, то по ним «можно отработать дополнительные комментарии и интервью с их пресс-секретарями». А доступа на третий этаж, где проходят заседания правительства и находятся министры, у журналистов больше не будет. Также доступ закрыли для операторов и фотографов, которые заходили в зал заседаний для протокольной съемки.

«Протокольной съемки тоже больше не будет. У нас все данные будут раздаваться в этом зале», - сказала пресс-секретарь премьер-министра.

Отвечая на вопрос журналистов, в связи с чем такие ограничения и о том, что каждому СМИ нужны свои авторские фото и видео, она предложила «проработать этот вопрос».

«Просто до этого времени острой необходимости в этом (в фото- и видеосъемке) не было», - считает Аленова.

Отметим, что сегодня в повестке заседания правительства – проект нового бюджета на 2025-2027 годы и вопросы развития атомной энергетики. Однако на брифинг к журналистам не выйдут министры финансов и национальной экономики. Их пресс-конференцию в правительстве пообещали провести позже, так как вопрос строительства АЭС и брифинг министра энергетики и экспертов в этой области, по мнению Аленовой, «важнее».

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