Суд в Москве заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Врублевского к 6 годам колонии

Петр Врублевский

CentralAsia (KZ) - Басманный районный суд Москвы признал бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского виновным в возбуждении ненависти и вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и заочно приговорил к шести годам исправительной колонии общего режима, пишет «Коммерсантъ».

Срок наказания Петру Врублевскому будет исчисляться с момента его фактического задержания или экстрадиции в Россию. Адвокат осужденного уже заявил, что обжалует это решение.

Согласно материалам дела, в августе 2022 года Петр Врублевский «сделал заявление, формирующее презрительное, враждебное отношение в отношении граждан России». В интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский, комментируя российские военные действия в Украине, сказал: «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям». Это высказывание получило широкий резонанс, став поводом для протеста со стороны МИД Казахстана. Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров заявил, что украинский посол извинился за свои слова.

Позднее российские СМИ сообщили, что Петр Врублевский покинул Казахстан по требованию властей. Однако в МИД РК заявили, что Казахстан не предъявлял требований о выдворении дипломата, и что тот уехал в отпуск. В октябре 2022 года Врублевского сняли с должности.

В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в список экстремистов и террористов. В марте МВД России объявило Петра Врублевского в международный розыск.

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