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В Казахстане проведут референдум по вопросу строительства АЭС
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Правительство Казахстана приняло постановлении о проведении общенационального референдума по вопросу о строительстве в стране атомной электростанции.

Постановление внес в правительство министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает BES.media. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил внести проект указа в администрацию президента.

Провести референдум о строительстве АЭС в сентябре 2023 года предложил президент Касым-Жомарт Токаев. Он отмечал, что, с одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире «надлежит иметь собственную атомную генерацию». С другой стороны, учитывая «трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона», президент посчитал референдум необходимым.

Как пишет BES.media, перед объявлением референдума в Казахстане прошли публичные обсуждения идеи строительства АЭС. На них экологи и активисты выступили против реализации проекта из-за рисков, связанных с неправильной утилизацией радиоактивных отходов.

АЭС планируют построить на берегу озера Балхаш. Стоимость проекта оценивается в $10–15 млрд.

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