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Не менее 30 человек погибли в результате прорыва плотины в Судане
// Reuters

CentralAsia (CA) -  На востоке Судана из-за проливных дождей прорвало плотину, расположенную в 40 км к северу от города Порт-Судан. В результате погибло не менее 30 человек, число жертв может быть гораздо больше, пишет Reuters со ссылкой на данные ООН. Уничтожено около 20 деревень.

Водохранилище плотины — основной источник пресной воды для жителей Порт-Судана. Численность населения города по состоянию на 2023 год — 489 тыс. человек. В результате прорыва были уничтожены линии электропередачи, затопило золотодобывающие шахты.

По данным Минздрава Судана, всего в результате проливных дождей и наводнений погибло 132 человека. От 150 до 200 человек пропали без вести. Сезон дождей затронул десять провинций страны. Наиболее пострадавшие из них — Северная провинция и Нил. По данным ООН, повреждены дома около 50 тыс. человек.

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