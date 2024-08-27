Задержали на заседании акимата: Экс-заместителю главы управления жилья Шымкента вынесли приговор

CentralAsia (KZ) - Суд вынес приговор заместителю руководителя управления жилья Шымкента Азату Момынову по делу о хищении средств на обеспечение сейсмической безопасности города. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда казахстана.
В 2023 году Азат Момынов при пособничестве частного предпринимателя в группе лиц присвоил бюджетные средства на сумму более 367 млн тенге, выделенных на ремонтные работы многоэтажных жилых домов и их технологическое обследование на сейсмоустойчивость.
Позже предприниматель выводил деньги через подставное ТОО – победителя госзакупок по вышеуказанным работам.
Момынов при этом легализовал преступные денежные средства через строительство банного комплекса, зарегистрированного на его родителей.
Суд назначил Азату Момынову 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение Момыновым правонарушения при принятой им присяги госслужащего.
Частного предпринимателя суд приговор к 8 годам лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу