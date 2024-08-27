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Задержали на заседании акимата: Экс-заместителю главы управления жилья Шымкента вынесли приговор

CentralAsia (KZ) -  Суд вынес приговор заместителю руководителя управления жилья Шымкента Азату Момынову по делу о хищении средств на обеспечение сейсмической безопасности города. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда казахстана.

В 2023 году Азат Момынов при пособничестве частного предпринимателя в группе лиц присвоил бюджетные средства на сумму более 367 млн тенге, выделенных на ремонтные работы многоэтажных жилых домов и их технологическое обследование на сейсмоустойчивость.

Позже предприниматель выводил деньги через подставное ТОО – победителя госзакупок по вышеуказанным работам.

Момынов при этом легализовал преступные денежные средства через строительство банного комплекса, зарегистрированного на его родителей.

Суд назначил Азату Момынову 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение Момыновым правонарушения при принятой им присяги госслужащего.

Частного предпринимателя суд приговор к 8 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу

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