Токаев встретился с призёрами Олимпийских игр. Ранее встречу перенесли из-за ковид

Касым Жомарт Токаев с призёрами Олимпийских игр

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с призёрами ХХХІІІ летних Олимпийских игр. Он поздравил спортсменов и тренеров с их достижениями, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент особо отметил победу олимпийского чемпиона Елдоса Сметова.

«Уже в первые дни состязаний он завоевал первую в истории отечественного дзюдо золотую Олимпийскую медаль, став достойным наследником нашего прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова. Елдос, перед тем как отправиться на Олимпиаду, ты пообещал мне и всем любителям спорта, что приложишь все усилия во имя победы. Ты сдержал своё слово. Ты настоящий джигит! Мы все гордимся тобой», – сказал глава государства.

Он отметил, что историческим достижением также можно назвать серебряную медаль Наримана Курбанова. Впервые представитель отечественной гимнастики поднялся на олимпийский пьедестал.

«Замечательно выступили в Париже Демеу Жадыраев и Нурбек Оралбай. Наши стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки. Это первая за 28 лет награда нашей страны в этом виде спорта. Дзюдоист Гусман Кыргызбаев и представительница сборной по боксу Назым Кызайбай вошли в число призёров. Каждая страна отправляет на Олимпиаду своих сильнейших спортсменов. Одержать победу на международном турнире и стать лучшим среди тысяч атлетов – задача не из легких. В таких соревнованиях планетарного масштаба каждая медаль в копилку страны имеет особое значение. Поэтому сегодня я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем нашим спортсменам, завоевавшим награды на Олимпийских играх. Победы на аренах достигаются большими усилиями не только спортсменов, но и многих специалистов этой сферы. Выражаю благодарность тренерам и другим профессионалам, внесшим вклад в подготовку олимпийцев. Руководители Национального олимпийского комитета придали новый импульс развитию международного сотрудничества. В ответственные моменты вы были рядом с нашими спортсменами и оказывали им необходимую поддержку. Убежден, Национальный олимпийский комитет продолжит начатую работу и добьется конкретных результатов в будущем», – отметил глава государства.

В ходе торжественной церемонии также выступили Олимпийский чемпион Елдос Сметов, бронзовые призёры игр Александра Ле и Назым Кызайбай.

Касым-Жомарт Токаев 14 августа наградил призёров и тренеров государственными наградами. Встреча с олимпийцами должна была пройти 15 августа, но её перенесли из-за болезни спортсменов. Covid-19 обнаружили у троих призёров и двоих тренеров команды.

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