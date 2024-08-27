Глава Белгородской области России сообщил о попытках прорыва ВСУ

CentralAsia (CA) - ВСУ пытаются прорвать границу в Белгородской области РФ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы», — написал он в телеграм-канале.

Позже Гладков сообщил об атаках ВСУ в трех населенных пунктах Белгородской области.

«В Белгородском районе в селе Петровка в результате обстрела повреждено складское помещение. В селе Новое Волоконовского района после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждён легковой автомобиль. В Грайворонском городском округе в селе Головчино в результате детонации дрона-камикадзе загорелся торговый объект и полностью сгорела стоявшая в гараже ГАЗель», — написал Гладков в телеграм-канале.

Пострадавших, по предварительной информации, нет. Последствия атак уточняются, сообщил Гладков.