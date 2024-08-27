28 августа пройдет парад планет

CentralAsia (CA) - Шесть планет Солнечной системы и естественный спутник Земли Луна выстроятся на небе по одну сторону от Солнца. Об этом сообщает Telegram-канал Московского планетария.

«28 августа на утреннем небе выстроятся шесть планет – Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн – и Луна. Все они будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов», – говорится в сообщении.

«Парадом» это явление можно назвать условно, поскольку планеты рассредоточатся в очень большом секторе ночного неба. К тому же термин «парад планет» используется лишь для популяризации астрономии.

«При ясной погоде все планеты, кроме Нептуна и Урана, можно будет наблюдать невооруженным глазом. Хотя Меркурий будет отыскать достаточно сложно – его видимость составляет менее часа, он располагается очень низко у горизонта и теряется в ярких солнечных лучах», – сообщают в Московском планетарии.

Нептун и Уран можно будет наблюдать в телескоп или мощный бинокль, уточнили ученые. Наблюдения можно будет начать после 21:00, когда взойдут Сатурн и Нептун (виден в телескоп). После полуночи из-за горизонта появятся Уран (виден в телескоп), Юпитер, Марс и Луна.

"Меркурий взойдет на рассвете после 4:15 мск из-за восточного горизонта и присоединится к сияющей над Орионом паре Марса и Юпитера, от которых недалеко располагается Уран. Меркурий будет виден невооруженным глазом совсем недолго: вскоре рядом с ним взойдет Солнце", – говорится в сообщении.

Следующее подобное явление произойдет через пять месяцев, 28 февраля 2025 года. По одну сторону от Солнца окажутся семь планет: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а также яркие Юпитер и Марс.