The Diplomat: В Монголии прошел первый Всемирный женский форум

CentralAsia (MNG) - После встречи женщин-министров иностранных дел 2023 года феминистская внешняя политика Монголии сделала еще один скачок.

Феминистская внешняя политика Монголии сделала еще один шаг вперед, организовав в Улан-Баторе первый Всемирный женский форум (ВЖФ), чтобы подтвердить свою приверженность Пекинской декларации и Платформе действий 1995 года, а также Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Всемирный женский форум (ВЖФ) был созван в ознаменование столетия со дня основания Федерации женщин Монголии. Форум, состоявшийся 22 и 23 августа, стал для женщин-лидеров мира механизмом для обсуждения проблем и поиска решений единым фронтом.

ВЖФ опирался на Улан-Баторскую декларацию 2023 года, которая была принята после проведения в Монголии встречи женщин-министров иностранных дел. На встрече 2023 года присутствовали женщины-министры из Франции, Германии, Индонезии, Лихтенштейна, Монголии и Южной Африки, чтобы обсудить феминистскую внешнюю политику.

Всемирный женский форум 2024 года был созван под эгидой президента Хурэлсух Ухнаа и организован совместно с Министерством иностранных дел Монголии и Организацией Объединенных Наций. ВЖФ успешно собрал около 800 женщин-лидеров, включая 19 руководителей высокого уровня, 20 представителей государственных и неправительственных организаций, гражданского общества и 600 женщин-лидеров из Монголии из всех секторов.

В своей вступительной речи Хурэлсух подчеркнул острую необходимость действий по достижению гендерного равенства и инклюзивности в решении таких новых проблем, как изменение климата. Он также подчеркнул, какие возможности могут создать для женщин и девочек женщины, принимающие решения.

В своем вступительном слове министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх подчеркнула необходимость ускорения сотрудничества между различными странами и культурами для расширения прав и возможностей женщин путем создания возможностей в нетрадиционных секторах, таких как цифровая экономика, безопасность, спорт и окружающая среда. Она также выступала за гендерное равенство в глобальных системах благополучия и изменении климата.

Батцэцэг с оптимизмом отозвалась о прогрессе, достигнутом за последние 30 лет: «Прошло почти три десятилетия с тех пор, как в Пекинской декларации 1995 года смело провозгласили: «Права женщин — это права человека», изложив глобальное обязательство по устранению барьеров на пути к гендерному равенству. С тех пор был достигнут прогресс: дискриминационные законы были реформированы, гендерное насилие было оспорено, и все больше женщин и девочек приходят в школы, на работу и занимают руководящие должности».

Однако она также признала, что предстоит еще много работы. «Я твердо верю, что многие проблемы, с которыми сталкиваются женщины во всем мире — неравные возможности и трудности в преодолении системных барьеров — тесно связаны с уровнем получаемого ими образования», — заявила Батцэцэг. «Поэтому я призываю вас поставить образование женщин на первое место в наших дискуссиях и искать решения через эту критическую призму».

Будучи почетным гостем Всемирного женского форума, первая женщина-президент Словении Наташа Пирц-Мусар приветствовала инициативу Монголии по созданию площадки для обсуждения этих вопросов. В своих замечаниях она подчеркнула необходимость превращения гендерного равенства в гендерное равенство. Пирц-Мусар особенно призвала положить конец «ужасным преступлениям» против девочек и женщин «Палестины, Афганистана, Сирии, Украины, Судана и других стран, затронутых войной».

В мероприятии ВЖФ приняли участие и другие высокопоставленные гости из Лаоса, Кыргызстана, Болгарии, Турции, Франции, Великобритании и США. Среди представителей международных организаций были: генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая; посол доброй воли ООН по делам женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе Синди Бишоп; молодая активистка по вопросам климата из Индонезии Нала Амира; бывший президент Генеральной Ассамблеи ООН и исполнительный директор Группы женщин-лидеров Мария Фернанда Эспиноса Гарсес; а также заместитель генерального секретаря ООН и председатель Группы ООН по устойчивому развитию Амина Дж. Мохаммед. Каждая из них призвала ускорить достижение гендерного равенства.

Проведение в Монголии первого Всемирного женского форума не только демонстрирует феминистские элементы внешней политики Улан-Батора, но и ищет комплексные пути для монгольских политиков по поддержке глобальных миссий, таких как Пекинская декларация и Платформа действий 1995 года и Цель устойчивого развития 2023 года. Поскольку многопрофильная внешняя политика Улан-Батора расширяется и включает решение социальных вопросов, таких как гендерное равенство, в более широком международном контексте, форумы и диалоги будут продолжать играть ключевую роль в создании возможностей для Монголии стать активным игроком в мировых делах.

Более того, феминистский подход Улан-Батора к внешней политике — как в принципе, так и на практике — направлен на поиск постоянного решения для преодоления социальных барьеров, позволяющих монгольским женщинам и девочкам добиваться успеха и процветать в современном обществе. Недавние парламентские выборы и нынешнее правительство привели к самому большому числу женщин-лидеров в истории Монголии. В 2022 году Монголия назначила свою первую женщину-генерала Болор Ганболд.

Важно отметить, что диалог также был сосредоточен на взаимосвязи между гендерным равенством и другими актуальными социальными проблемами, такими как переход к зеленой экономике. Фактически темой форума было «На пути к зеленому будущему», и в ходе дискуссий часто поднимались вопросы климата. Например, в ходе сессии «На пути к гендерно-равноправной экономике» Оюун Санжаасурэн, лидер в климатическом секторе Монголии, подчеркнула, что текущий зеленый переход является возможностью для гендерной инклюзивности и поддержки возглавляемых женщинами энергоэффективных малых и средних предприятий.

Одонтуяа Салдан, член парламента, которая также является министром окружающей среды и изменения климата Монголии, рассказала The Diplomat, что одной из целей ее министерства является создание рабочей группы по вопросам, связанным с женщинами в условиях изменения климата.

Таким образом, сказала она, даже несмотря на то, что Всемирный женский форум закончился, женщины-лидеры и климатические активисты могут сотрудничать и сотрудничать по различным вопросам. Эти партнерства могут дать положительный результат на нескольких континентах, включая жизни монгольских женщин и девочек.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциск

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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