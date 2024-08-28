Ассистенты преподавателей английского языка из США готовы преподавать в Монголии! ФОТО

CentralAsia (MNG) - «Наши ассистенты преподавателей английского языка программов EL Fellow и Fulbright English Teaching Assistants 2024–2025 гг. готовы преподавать в Монголии!» — написало посольство США в Улан-Баторе.

«Они завершили ориентацию и сейчас находятся в принимающих университетах».

В рамках программы стипендий по английскому языку (EL Fellow) высококвалифицированные американские преподаватели в области преподавания английского языка носителям других языков (TESOL) принимают участие в 10-месячных стажировках в академических учреждениях по всему миру.

Программа EL Fellow способствует взаимопониманию, содействует изучению английского языка и повышает возможности преподавания английского языка за рубежом. Благодаря проектам, спонсируемым посольствами США, стипендиаты программы EL Fellow делятся своим профессиональным опытом, оттачивают свои навыки, получают международный опыт и узнают о других культурах.

На сегодняшний день 1000 стипендиатов EL провели проекты в более чем 80 странах. Примеры прошлых проектов стипендиатов EL включают: преподавание в классе, обучение учителей, повышение квалификации и преддипломное обучение, разработку учебных программ, проектирование семинаров и практикумов, оценку программ, оценку потребностей, тестирование и английский для специальных целей (ESP).

Ежегодно программа Фулбрайта предлагает выпускникам вузов США до восьми стипендий на должность помощника преподавателя английского языка в Монголии. Помощники преподавателя английского языка совместно преподают английский язык в течение 10 месяцев в монгольских университетах, институтах или профессионально-технических училищах и выступают в качестве послов культуры США в Монголии.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения