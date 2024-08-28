Австралия запустила пятилетнюю программу помощи уязвимым женщинам в Монголии

CentralAsia (MNG) - Австралия подписывает партнерское соглашение с Азиатским фондом для повышения устойчивости женщин к изменению климата в Монголии

Посольство Австралии и Азиатский фонд (TAF) подписали партнерское соглашение 26 августа 2024 года с целью укрепления женских сетей и движений за климатическую справедливость, расширения экономических прав и возможностей женщин и расширения доступа женщин к зеленому финансированию. Об этом сообщило посольство Австралии.

От имени правительства Австралии документ подписала г-жа Кэти Смит, посол Австралии в Монголии, а от имени TAF Mongolia подписала г-жа Сара Тейлор, представитель страны.

Правительство Австралии выделит 2,5 млн австралийских долларов на проект «Устойчивость женщин к изменению климата» (WCR), реализация которого начнется в августе 2024 года и продлится следующие пять лет.

Монголия входит в число стран, наиболее уязвимых к изменению климата, и частота стихийных бедствий, вызванных климатом, таких как дзуд, засухи, снежные бури, пыльные бури и внезапные наводнения, увеличивается. Женщины, особенно в сельской местности и юрточных районах Улан-Батора, непропорционально сильно пострадали от вызванной климатом миграции, экономической нестабильности и рисков для здоровья. Проект WCR будет привлекать женские бизнес-центры TAF к решению проблем миграции, вызванных изменением климата, продолжению и расширению механизма стимулирования углеродных кредитов, ориентированного на домохозяйства, возглавляемые женщинами, и женщин-предпринимателей, а также укреплению лидерских качеств и голоса женщин в борьбе с изменением климата и зеленом устойчивом финансировании.

Г-жа Кэти Смит отметила: «У Австралии давние партнерские отношения с TAF в целях поддержки устойчивого развития стран-партнеров. Мы успешно сотрудничали в Монголии для расширения экономических прав и возможностей женщин в период пандемии COVID-19. Благодаря проекту WCR мы рады объединить усилия для поддержки усилий и лидерства женщин в решении проблем, связанных с изменением климата в Монголии».

Г-жа Сара Тейлор, представитель Азиатского фонда в Монголии, подчеркнула: «Мы выражаем нашу благодарность Австралии за ее постоянное партнерство в Монголии в рамках проекта по повышению устойчивости женщин к изменению климата. Эта инициатива основывается на наших предыдущих совместных усилиях по укреплению устойчивости женщин во время пандемии COVID-19, повышению прозрачности в Монголии и усилению голоса молодежи в демократии. В рамках проекта WRC Азиатский фонд продолжит нашу многолетнюю поддержку Женского бизнес-центра и расширит наш успешный пилотный проект «Уголь в солнечную энергию», чтобы охватить больше домохозяйств, включая семьи, возглавляемые женщинами, в юрточных районах города Улан-Батора».

В рамках запуска этого нового проекта посол Австралии по вопросам гендерного равенства г-жа Стефани Копус Кэмпбелл посетила Женский бизнес-центр TAF в подрайоне Баянхошуу города Улан-Батор, где она встретилась с женщинами-предпринимателями и одним из домохозяйств, участвующих в пилотном проекте TAF по компенсации выбросов углерода.

В ходе этого визита TAF официально передал в дар г-же Даваажаргал, владелице пилотного домохозяйства, солнечную панель, которая была установлена ​​в ходе пилотного проекта, чтобы гарантировать, что ее семья продолжит сокращать использование угля в зимние месяцы и получать доход от углеродных кредитов и улучшения качества воздуха в помещениях для комфортного проживания.

Посол Копус Кэмпбелл подчеркнула, что ее вдохновила стойкость монгольских женщин, когда она услышала, как они адаптируются к последствиям изменения климата, и подчеркнула важность предоставления женщинам равных возможностей для внесения вклада, в том числе экономического, в переход к будущему, благоприятному для климата.

«Я рад, что этот новый проект направлен на обеспечение участия женщин в решении проблем климата. Единственный способ справиться с негативными последствиями изменения климата — это задействовать интеллектуальный потенциал и жизненный опыт 100 процентов населения. ти возможности есть у женщин, если мы обеспечим им доступ к навыкам, знаниям и опыту, чтобы они могли внести свой вклад. Я рад, что этот новый проект направлен на обеспечение участия женщин в решении проблем климата», — сказала посол Копус Кэмпбелл.

источник: middleasiannews.com

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