Ким Чэ Юн: К 2030 году в Монголии будет открыто более 40 филиалов «TOUS les JOURS»

CentralAsia (MNG) - В 2016 году ООО «Артизан» подписало с корпорацией «CJ Foodville», дочерней компанией «CJ Group» из Южной Кореи, соглашение о развитии сети пекарен «TOUS les JOURS» в Монголии. На данный момент в стране открыто 19 филиалов.

«Раньше у Кореи было очень ограниченное представление о рынке Монголии, потому что, я думаю, о Монголии было мало информации. Но в последнее время новости о Монголии часто звучат в социальных сетях и Интернете и многие корейцы хотят посетить Монголию. Например, даже ютуберы, посетившие Монголию, начали рекомендовать посетить эту страну. До этого мы, корейцы, думали, что в Монголии есть только обширные равнины, верховая езда, скот и кочевой образ жизни. Но с тех пор, как на YouTube-каналах стали чаще появляться ролики о Монголии, мы пришли к пониманию, что это - страна, которая развивается, как и другие страны, и что у нее есть независимый город под названием Улан-Батор. Кроме того, здесь много корейскоязычных монголов, и монголы внешне похожи на нас, поэтому мы почувствовали себя близкими братьями. Я надеюсь, что сотрудничество между двумя странами в будущем будет улучшаться и сильнее развиваться», — сказал Ким Чэ Юн, недавно ставший исполнительным директором ООО «Артизан».

«Бренд TOUS les JOURS имеет более 470 филиалов за рубежом. В этой компании я работаю в общей сложности 15 лет. 8 лет работал директором во Вьетнаме и Китае. Моя штаб-квартира предложила мне на выбор работу в Монголии, Корее или США. Я выбрал Монголию. Я подумал, что мне следует поехать работать в Монголию, в новую среду и увидеть новые возможности. Вот почему я приехал в Монголию»», — добавил он.

По его словам, бренд TOUS les JOURS планирует открыть 40 филиалов в Монголии к 2023 году. В частности, планируется появление филиалов в городах Эрдэнэт и Дархан, которые известны как 2-й и 3-й города страны.

источник: middleasiannews.com

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