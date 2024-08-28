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Энхболд вручил копии верительных грамот в МИД Китая

CentralAsia (MNG) -  Генеральный директор Протокольного департамента МИД Хун Лэй принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Монголии в Китае Энхболд Нямаа

27 августа 2024 года генеральный директор Протокольного департамента МИД КНР Хун Лэй принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла Монголии в Китае Энхболда Нямаа, прибывшего в Китай 26 августа.

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