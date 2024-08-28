Монголия и РФ провели совместные военные учения

CentralAsia (MNG) - Монгольские и российские военные завершили основную фазу совместных учений 26 августа. Это первый случай, когда Монголия принимает учения с участием иностранной армии на своей территории.

Маневры, получившие название «Сэлэнгэ-2024», были сосредоточены вокруг восточного города Чойбалсан, недалеко от границы с Китаем. Вооружение, включая беспилотники, военные самолеты МиГ-29 и Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24, а также ракетные установки «Град», было развернуто в основной фазе учений, которые имитировали «совместную российско-монгольскую группировку войск», отбивающую населенный пункт, захваченный «незаконными вооруженными формированиями», по словам российских военных.

Учения последовали за визитом в Монголию госсекретаря США Энтони Блинкена в прошлом месяце, в ходе которого он похвалил углубляющиеся связи между Вашингтоном и этой азиатской страной, не имеющей выхода к морю.

Учения также проводятся через несколько дней после того, как новое коалиционное правительство Монголии проголосовало за то, чтобы не включать расходы на новый газопровод, связывающий Россию и Китай через территорию страны, в свои планы расходов на следующие четыре года — признак того, что мегапроект может быть приостановлен. Линия «Сила Сибири 2», совместный проект Китайской национальной нефтегазовой корпорации и российского полугосударственного «Газпрома», будет поставлять газ с месторождений полуострова Ямал на крайнем севере Сибири на китайские рынки. Она рассматривается как стратегически важная для российских экономических и политических амбиций в регионе.

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