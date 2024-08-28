Паралимпийские игры впервые будут транслироваться в прямом эфире в Монголии

CentralAsia (MNG) - 17-е летние Паралимпийские игры в Париже 2024 года, символ человеческого равенства и мирного сосуществования, впервые будут транслироваться в прямом эфире в Монголии частными каналами Central TV и PSN. Смотрите церемонию открытия Паралимпийских игр в ночь с 28 на 29 августа в 01:00 на Central TV.

На этих Паралимпийских играх 12 спортсменов будут представлять Монголию в шести паралимпийских видах спорта. Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Генеральными спонсорами прямого эфира выступят M bank и Netcapital Financial Group, спонсорами — Coca-Cola Mongolia и APU Company, партнером ООО BSB Service.

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