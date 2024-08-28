экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Паралимпийские игры впервые будут транслироваться в прямом эфире в Монголии

CentralAsia (MNG) -  17-е летние Паралимпийские игры в Париже 2024 года, символ человеческого равенства и мирного сосуществования, впервые будут транслироваться в прямом эфире в Монголии частными каналами Central TV и PSN. Смотрите церемонию открытия Паралимпийских игр в ночь с 28 на 29 августа в 01:00 на Central TV.

На этих Паралимпийских играх 12 спортсменов будут представлять Монголию в шести паралимпийских видах спорта. Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Генеральными спонсорами прямого эфира выступят M bank и Netcapital Financial Group, спонсорами — Coca-Cola Mongolia и APU Company, партнером ООО BSB Service.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com