Американский военный сбежал в КНДР из Южной Кореи: Трэвис Кинг готов признать вину по пяти пунктам обвинения

Трэвис Кинг

CentralAsia (CA) - Рядовой второго класса армии США Трэвис Кинг, в прошлом году сбежавший в Северную Корею, готов признать вину по 5 из 14 пунктов обвинения, включая дезертирство, неподчинение приказам и нападение на сержанта. Об этом сообщил его адвокат Фрэнк Розенблатт.

По словам юриста, по условиям соглашения со следствием другие пункты обвинения, в том числе подстрекательство к производству детской порнографии и ее хранение, будут сняты. Розенблатт сообщил, что Кинг признает себя виновным и «объяснит, что он сделал» на заседании военного суда 20 сентября. Тогда же ему должен быть вынесен приговор.

Трэвис Кинг в июле прошлого года совершил побег в КНДР, перейдя через демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Корею. Он служил на одной из американских военных баз в Южной Корее, где на него было наложено несколько дисциплинарных взысканий. Военнослужащего должны были отправить в США для дальнейшего разбирательства.

После побега американские власти при посредничестве Швеции начали переговоры о его возвращении. Власти КНДР согласились выдать его США, куда он и был доставлен в конце сентября. В октябре ему предъявили обвинения. Кинг содержится в тюрьме поблизости от военной базы Форт-Блисс в Техасе.