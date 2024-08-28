Талибы прокомментировали решение США передать угнанную из Афганистана авиатехнику Узбекистану

Embraer EMB 314 Super . Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Министерство обороны Афганистана назвало неприемлемым решение властей США передать угнанные в августе 2021 года из республики самолеты и вертолеты Узбекистану. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

«Любая сделка относительно судьбы афганских вертолетов и самолетов в Узбекистане неприемлема», — говорится в заявлении.

В Минобороны Афганистана подчеркнули, что США «не имеют права дарить или конфисковывать имущество афганского народа».

«Ожидается, что правительство Узбекистана воздержится от каких-либо сделок в этом отношении и, учитывая добрососедские отношения, примет мудрое решение и окажет содействие в передаче самолетов афганским военно-воздушным силам», — заключили в ведомстве.

Ранее посол США в Узбекистане Джонатан Хеник сообщил о принятом в Вашингтоне решении оставить угнанные в августе 2021 года из Афганистана самолеты и вертолеты Ташкенту. «Эта техника никогда не была афганской, она была американской. Они [военные Афганистана] использовали ее, но мы всегда были владельцами», – пояснил дипломат.

В августе 2021 года во время наступления движения «Талибан» афганские летчики вывозили сослуживцев и свои семьи в Узбекистан и Таджикистан на самолетах и вертолетах, принадлежавших ВВС Афганистана. Данную авиатехнику афганская армия получила в свое время от США. По информации Пентагона, в Узбекистане оказались 46 единиц угнанной авиатехники, в Таджикистане — 18. В том числе — самолеты Embraer EMB 314 Super Tucano, PC-12, C-208, AC-208 и A-29, вертолеты Ми-17, UH-60.

В апреле 2022 года специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что авиатехнику вернут американским властям. «Правительство США заплатило за них. Оно финансировало предыдущее афганское правительство. Таким образом, мы считаем, что решение о том, как с ними поступать, полностью зависит от Вашингтона», — сказал тогда Иргашев.

Между тем талибы настаивали на том, что угнанные вертолеты должны быть переданы Афганистану, поскольку они «являются собственностью афганского народа».

В сентябре того же года сообщалось, что США ведут с Узбекистаном и Таджикистаном переговоры о передаче им угнанной авиатехники в обмен на содействие в охоте на террористов в Афганистане.