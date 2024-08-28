Брат Салтанат Нукеновой потребовал от Бишимбаева возмещения ущерба

CentralAsia (KZ) - Брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды подал новый иск против бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.

Согласно материалам из судебного кабинета, Амангельды намерен взыскать с Бишимбаева материальный ущерб и компенсацию морального вреда. В качестве третьих лиц будут привлечены родители Салтанат. Судебное заседание пройдёт 3 сентября в 11:00.

Айтбек Амангельды сообщил редакции Informburo.kz, что первое слушание уже состоялось. Судья указал, что потерпевшей стороне необходимо предоставить все посадочные талоны. Однако не все подтверждения о перелётах удалось найти.

«Иск подан для возмещения расходов на оплату адвокатов, проживание и перелёты. Следующее судебное заседание будет проходить в онлайн-формате. Дело рассматривается в Астанинском городском суде. Иск предъявлен конкретно к нему (Куандыку Бишимбаеву), и расходы будут покрываться за счёт его имеющихся активов», – объяснил брат погибшей.

Часть суммы от этого иска пойдёт в основу фонда имени Салтанат Нукеновой.

«Какая бы там сумма не была – это никак не облегчит боль», – заключил Амангельды.

13 мая суд Астаны приговорил экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью, а также в истязаниях гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

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