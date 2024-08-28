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Парламент Казахстана начнет работу 2 сентября

CentralAsia (KZ) -  Спикер мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента. Оно запланировано на понедельник 2 сентября, сообщила в среду пресс-служба мажилиса.

Парламент Казахстана начинают работу в первый рабочий день сентября.

По процедуре открывает сессию президент страны. С приходом к власти Касым-Жомарта Токаева в этот день он обычно оглашает ежегодное послание народу страны.

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