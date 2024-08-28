В КНДР прошла контрольно-проверочная стрельба обновленных РСЗО

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын 27 августа руководил контрольно-проверочной стрельбой модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм. Обновленные PСЗО начнут поступать на вооружение Корейской народной армии в 2024 году.

«Ким Чен Ын наметил важную линию, которой нужно придерживаться в производстве РСЗО и поступлении на вооружение»,— сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В начале года Академия оборонных наук КНДР разработала новый управляемый снаряд и систему управления для многозарядной пусковой установки.

В начале августа в Пхеньяне прошла церемония передачи в распоряжение вооруженных сил 250 пусковых установок тактических баллистических ракет с четырьмя ракетами на каждой, которые будут дислоцированы на границе с Южной Кореей. Ким Чен Ын говорил, что ракетные комплексы были произведены с использованием отечественных технологий на северокорейских военных заводах.