Макрон предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году пригласил основателя Telegram Павла Дурова на обед, на котором предложил ему переместить штаб-квартиру компании в Париж, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, Дуров отказался. Утверждается, что президент Франции также рассматривал предоставление ему французского гражданства, которое бизнесмен в итоге получил в 2021 году.

По данным WSJ, в 2017 году спецслужбы Франции и Объединенных Арабских Эмиратов в ходе совместной операции взломали iPhone Павла Дурова. Шпионская операция якобы носила кодовое название «Purple Music». Газета утверждает, что сотрудники службы безопасности Франции были обеспокоены, что «Исламское государство» использует Telegram для вербовки боевиков и планирования атак. Один из источников WSJ заявил, что Telegram в течение многих лет игнорировал повестки и судебные постановления, «которые накапливались на редко проверяемом адресе электронной почты компании».

Павла Дурова задержали 24 августа по прилете в Париж. Его дело касается 12 преступлений, в числе которых — соучастие в мошенничестве и распространение детской порнографии. Президент Франции утверждает, что «это ни в коем случае не политическое решение». В пресс-службе Telegram говорили, что мессенджер соблюдает европейские законы, а его правила модерации контента соответствуют отраслевым стандартам.