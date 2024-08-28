В Узбекистане для экономии энергии усилят контроль за распределением нагрузки на электросети

CentralAsia (UZ) - Специалисты из Ферганского политехнического института, изучив работу энергообъектов в своем регионе, пришли к выводу, что чрезмерный расход электричества обусловлен неправильным распределением нагрузки на электросети.

Поэтому власти на местах и ответственные органы должны вплотную заняться вопросами экономии ресурсов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на профильном совещании 27 августа, передает его пресс-служба.

В качестве примера была взята ситуация на подстанции «Логон» в Ферганском районе, обслуживающей 4,6 тысячи домохозяйств и 233 предпринимателей. Эксперты выяснили, что годовые потери здесь составляют 5 млн киловатт-часов, что в полтора раза выше допустимой нормы.

Детальные расчеты показали, что при грамотном распределении нагрузки на 113 трансформаторов, получающих электроэнергии от подстанции, можно сэкономить 756 тысяч кВт*ч.

Самое главное, процесс не требует дополнительных вложений — нужно лишь правильно наладить управление на районном предприятии электросетей.

Ученые также определили, что установка батарей реактивной мощности на 44 трансформаторах, питающих водяные насосы, ежегодно позволит экономить более 1 млн киловатт-часов. В таком случае затраты бюджетных средств окупятся через год.

Всего в Ферганском районе функционируют 14 подстанций, потери которых суммарно составляют 15,5 млн киловатт-часов или в среднем 6 млрд сумов ($473,5 тысячи) в денежном выражении. И если организовать работу так, как предлагают эксперты, то можно не просто избежать ненужных расходов, но и выполнить план по экономии электроэнергии. Поэтому президент поставил перед чиновниками задачу использовать опыт ферганских ученых на практике и распространить его на все 1800 подстанций и 100 тысяч трансформаторов, имеющихся в республике.

Вместе с тем Мирзиёев отметил хорошие результаты по экономии газа в Каракалпакстане, где была проведена масштабная замена устаревших горелок на энергосберегающие. За счет этого предотвращен расход 145 млн кубометров «голубого топлива» в год. Работа в данном направлении продолжается: во многих домах устанавливают современные печи, в первую очередь — в жилье бедных семей. Таким образом ежегодно будет сохраняться еще 20 млн кубов газа, а в распоряжении граждан останется 12 млрд сумов (более $947 тысяч).

Президент подчеркнул, что в стране насчитывается 2349 крупных потребителей газа, но лишь 25% из них применяют оборудование, способное беречь ресурсы. Местные власти и надзорные органы должны следить, чтобы компании переходили на энергосберегающие технологии. Мирзиёев напомнил, что недавно Инспекцию по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа (Узэнергоинспекция) перевели в подчинение Кабинета министров для повышения эффективности работы ведомства.

Руководитель республики также назвал важным фактором в вопросах энергоэффективности использование солнечных батарей. По его словам, в текущем году в стране планируется установить альтернативные источники энергии суммарной мощностью 182 МВт для населения и 791 МВт для бизнеса. Работа в данном направлении — часть государственной политики, подчеркнул президент.