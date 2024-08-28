Борьба с колдунами: МВД Таджикистана теперь будет наказывать и их клиентов

CentralAsia (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистан объявило о новом подходе к борьбе с колдовством и гаданием в стране.

Теперь, помимо преследования самих колдунов и гадалок, МВД будет также принимать меры в отношении граждан, которые к ним обращаются.

«В результате оперативно-профилактических мероприятий выявлено, что граждане, обращающиеся к гадалкам и колдунам, платят за их услуги, тем самым развивая их деятельность», - сообщает МВД страны.

Только за последний месяц, по данным ведомства, более 150 таких лиц были зарегистрированы в министерстве, и в отношении них принимаются меры в соответствии с законом.

«Все лица, обращающиеся за магическими услугами, будут вызываться в территориальные органы МВД, где на них будут составляться соответствующие протоколы, а их данные и фотографии будут вноситься в базу данных ведомства», - отмечают в МВД.

В последнее время правоохранительные органы активно занимаются выявлением гадалок, регулярно проводя рейды.

Несмотря на эти усилия, как отмечает милиция, число людей, пользующихся услугами гадалок и колдунов, остается значительным.

В Душанбе с начала года задержано 141 человек, занимающийся магическими практиками, сообщало УМВД по столице.

Согласно новым изменениям, внесенным в статью 482 КоАП РТ от 21 июня текущего года, за занятие гаданием и колдовством предусмотрен штраф в размере от 80 до 100 показателей для расчетов или административный арест сроком от 10 до 15 суток.

Кроме того, в Уголовный кодекс страны была добавлена статья 240 (доп. 1). В ней указывается, что в случае повторного совершения этих деяний в течение года после административного взыскания, будет возбуждено уголовное дело. Гадалкам грозит штраф от 1500 до 2000 показателей для расчетов или лишение свободы на срок от одного до двух лет.

В Таджикистане административная ответственность за колдовство была введена в 2008 году, а с 2015 года за проведение магических обрядов предусмотрено уголовное наказание - до 7 лет лишения свободы.

Но, несмотря на это, люди продолжают пользоваться услугами гадалок и колдунов. Почему – читайте в нашем материале.

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