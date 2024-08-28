Казахстан вводит запрет на ввоз яблок из-за рубежа

CentralAsia (KZ) - Межведомственная комиссия приняла решение ввести запрет на ввоз яблок в Казахстан автотранспортом до конца года, сообщила пресс-служба правительства. Решение обосновали высоким урожаем.

Кабмин сообщил, что в этом году урожай яблок прогнозируется на уровне 300 тыс. тонн.

«В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%, что обеспечит потребность внутреннего рынка», - указывается в сообщении.

Запрет не будет распространяться на страны Евразийского экономического союза, уточнили в правительстве.

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