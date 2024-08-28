экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан вводит запрет на ввоз яблок из-за рубежа

CentralAsia (KZ) -  Межведомственная комиссия приняла решение ввести запрет на ввоз яблок в Казахстан автотранспортом до конца года, сообщила пресс-служба правительства. Решение обосновали высоким урожаем.

Кабмин сообщил, что в этом году урожай яблок прогнозируется на уровне 300 тыс. тонн.

«В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%, что обеспечит потребность внутреннего рынка», - указывается в сообщении.

Запрет не будет распространяться на страны Евразийского экономического союза, уточнили в правительстве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com