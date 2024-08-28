Казахстан продлит запрет на вывоз из страны бензина и дизтоплива

CentralAsia (KZ) - Казахстан продлевает запрет на вывоз из страны бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом.

Такое решение было принято по итогам заседания Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) под председательством вице-премьера РК Серика Жумангарина.

Предыдущий запрет на вывоз нефтепродуктов был введен 29 марта на шесть месяцев – до конца сентября. До этого Казахстан также несколько раз продлевал запрет на вывоз бензина, дизтоплива и других нефтепродуктов автотранспортом, чтобы избежать дефицита топлива внутри страны. Стоимость ГСМ в республике исторически значительно ниже, чем в соседних странах (Россия, Кыргызстан и Узбекистан), что стимулирует рост потребления транзитным автотранспортом, а также вывоз топлива по серым схемам. В частности, в Минэнерго сообщали о том, что транзитные большегрузы вывозили из Казахстана в установленных дополнительно к штатным бакам большие объемы топлива.

На заседании МВК также были рассмотрены предложения по введению экспортной таможенной пошлины на ряд сырьевых товаров. Минфин предложил установить пошлину для увеличения внутренней переработки и загрузки предприятий сырьем, что повысит доходы бюджета. Решено, что предложения будут доработаны отраслевыми госорганами вместе с НПП «Атамекен» и ассоциациями с учетом нового налогового кодекса.

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